Lünen. Deutschlands größter Entsorgungskonzern Remondis kauft den Grünen Punkt. Man habe die Firma Duales System Deutschland (DSD) zu 100 Prozent erworben, teilte Remondis am Donnerstag in Lünen mit. Bisheriger Eigner war eine britische Investorengruppe. DSD hält die Markenrechte am Recyclingzeichen Grüner Punkt und ist das größte von neun dualen Systemen in Deutschland, die für Handel und Industrie die Entsorgung und Verwertung von Verpackungen übernehmen. DSD erzielte 2016 einen Umsatz von 561 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl lag bei 442. Vertreter kommunaler und kleinerer privater Abfallbetriebe warnen vor weniger Wettbewerb auf dem Entsorgungsmarkt. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen. dpa/nd