Warnstreik vor dem Online-Modehändler am Standort Brieselang (Brandenburg) Foto: dpa/Bernd Settnik

Zalando startete 2008 in einer Wohnung in der Torstraße in Berlin-Mitte. Dort begannen Freunde, einen Online-Schuhhandel aufzubauen. Zunächst verschickten sie Flip-Flops, um zu testen, ob es überhaupt einen Markt gibt. Der E-Commerce steckte in den Kinderschuhen. Ein besonderer Service, den die Firmengründer David Schneider und Robert Gentz anboten, war die Möglichkeit, die Waren kostenlos zurückzusenden, wenn sie nicht gefielen oder nicht passten. Der Markt war da, Zalando begann zu wachsen. Heute arbeitet mit rund 6000 Menschen der Löwenanteil der Beschäftigten in Berlin und Brandenburg. Insgesamt verdoppelte sich die Beschäftigtenzahl von von 2013 bis 2017 von knapp 7000 auf gut 15 000 weltweit.

Es gibt in deutschen Niederlassungen Betriebsräte. Es gibt Vertrauensleute - also ehrenamtliche Aktive im Betrieb, die für die Gewerkschaft werben. Was es nicht gibt, ist ein Tarifvertrag. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di versucht...