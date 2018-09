Seine Reportage über Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Dies löste Massendemonstrationen gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Förderungen aus. Als Folge der Proteste trat in der Slowakei die Regierung zurück. dpa/nd

Bratislava. Sieben Monate nach dem Mord an einem Investigativjournalisten und seiner Verlobten hat die slowakische Polizei nach einem Medienbericht acht Personen verhaftet, berichtete das Nachrichtenportal »Dennik N« am Donnerstag unter Berufung auf Polizeikreise. Es soll sich um den Mörder sowie Personen handeln, die bei der Tat halfen. Kuciak hatte über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert.

