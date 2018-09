Frankfurt (Oder). Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen in einem Club in Frankfurt (Oder) ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 21-Jährigen sei am Donnerstag Haftbefehl beantragt worden, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Der Syrer soll mit weiteren fünf beschuldigten Landsmännern zu einer Gruppe gehört haben, die für Attacken im »Frosch«-Club Ende August verantwortlich sein soll. Auslöser soll ein Streit zwischen zwei Syrern und einem Deutschen gewesen sein. Vier Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. dpa/nd