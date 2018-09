Frankfurt (Oder). 820 Kilogramm Pyrotechnik hat der Zoll am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle zwischen Schwedt und Angermün᠆de (Uckermark) beschlagnahmt. In dem Wagen habe man über 6300 Feuerwerkskörper der Klassen drei und vier gefunden, die nur Profifeuerwerker zünden dürften, teilte am Mittwoch das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) mit. Gegen den Fahrer, der keine Genehmigung für Transport und Nutzung seiner explosiven Ladung habe, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. dpa/nd