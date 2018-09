Schenkendöbern. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend nahe Schenkendöbern (Spree-Neiße) ein 34-Jähriger gestorben. Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 29 Jahren wurden dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto, in dem alle drei Unfallopfer saßen, sei auf einen Kleintransporter aufgefahren, der mit eingeschalteten Warnblinkern auf der Bundesstraße 320 stand. Bei dem Toten habe es sich um den Beifahrer gehandelt. Die Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. dpa/nd