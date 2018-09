Berlin. Anlässlich der aktuellen Debatte in Sachsen hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer Koalitionen ihrer Partei mit der AfD erneut ausgeschlossen. »Es wird keine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD geben«, sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Sie reagierte damit auf Äußerungen des neuen CDU-Fraktionschefs im sächsischen Landtag, Christian Hartmann. Nach seiner Wahl am Dienstag hatte er die Frage nach einer möglichen Koalition mit der AfD offen gelassen und solchen Planspielen keine eindeutige Absage erteilt. AFP/nd

