Essen. Der Industriekonzern ThyssenKrupp will sich aufspalten und in zwei eigenständige Unternehmen aufteilen. Dies solle dem Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am Sonntag vorgeschlagen werden, teilte ThyssenKrupp am Donnerstag mit. Demnach soll das Geschäft mit Industriegütern und das Werkstoffgeschäft künftig jeweils als eigenständige börsennotierte Gesellschaft geführt werden. AFP/nd