Berlin. Der heiße Sommer hat in den Wäldern Deutschlands offenbar schwere Schäden verursacht. »Es ist eine Jahrhundertkatastrophe, wir werden bald überall im Land großflächige Kahlschläge haben«, sagte Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, der »Bild«-Zeitung. Er bezifferte den Schaden auf fünf Milliarden Euro. Allein Borkenkäfer verursachten einen Schaden von 600 Millionen Euro. Sowohl zu Guttenberg als auch der Waldbeauftragte der Bundesregierung, Cajus Julius Caesar (CDU), forderten finanzielle Hilfe von Bund und Ländern. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!