Dortmund. Der bekannte Dortmunder Rechtsextremist Siegfried B., der eine Zeit lang für die Partei »Die Rechte« im Stadtrat saß, muss für vier Monate ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte ein entsprechendes Urteil gegen den 64-Jährigen, wie Gericht und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Polizei bezeichnet ihn als »Galionsfigur der Dortmunder Neonazi-Szene«. dpa/nd

Wahlsieg gegen die Türkei: UEFA vergibt das Turnier an den DFB

Bundespresseamt verweist linke Zeitung an türkische Botschaft

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!