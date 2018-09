Protest von Reporter ohne Grenzen vor der türkischen Botschaft in Berlin Foto: Ruby Images/Florian Boillot

Frau Tolu, seit Ende August sind Sie zurück in Deutschland. Wie sicher ist man hier als Gegner Recep Tayyip Erdoğans?

Menschen wie ich können sich hier nicht wirklich sicher fühlen. Die türkische Community in Deutschland ist sehr stark. Da sie von Anfang an immer von der AKP-Regierung unterstützt wurde, hat die AKP hier einen starken Rückhalt. Viele fühlen sich direkt dem türkischen Staat zugehörig. Dementsprechend wählen viele der türkischen Migranten hier auch die AKP.

Es gibt mittlerweile eine sehr starke Spaltung nicht nur der Gesellschaft in der Türkei, sondern auch der türkischen Community in Deutschland. Die Anhänger der AKP zeigen keinerlei Toleranz gegenüber unserer kritischen Meinung. Viele achten daher mittlerweile darauf, wie sie sich hier in Deutschland über die Türkei äußern. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass auch der türkische Geheimdienst in Deutschland sehr aktiv ist, Menschen denunziert und verfolgt. Au...