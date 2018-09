New York. US-Außenminister Mike Pompeo reist kommenden Monat erneut zu Gesprächen über die Beendigung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms nach Pjöngjang. Pompeo habe eine Einladung von Staatsführer Kim Jong Un zu weiteren Verhandlungen über eine »endgültige, vollständig überprüfte Denuklearisierung« Nordkoreas angenommen, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch in Washington. Zuvor habe Pompeo am Rande der UN-Generaldebatte in New York seinen nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong Ho getroffen.

US-Präsident Donald Trump hält es für sein Verdienst, dass es mit Pjöngjang zuletzt zu keinem Krieg gekommen ist. »Wäre ich nicht gewählt worden, hättet ihr einen Krieg gehabt«, sagte Trump am Mittwoch am Rande der UN-Generaldebatte in New York. »Darüber spricht niemand«, fügte er hinzu. AFP/nd