Eisenach. Der Stadtrat von Eisenach will am 4. Dezember endgültig über eine freiwillige Fusion mit dem Wartburgkreis abstimmen. Die letzte Ratssitzung des Jahres müsse Klarheit bringen: Ja oder Nein, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Zuvor soll noch intensiv in den Ausschüssen und mit den Bürgern über den Zukunftsvertrag und mögliche Änderungswünsche beraten werden. Für den 1. November sei eine Einwohnerversammlung geplant, alle Dokumente sollen im Internet nachzulesen sein. Sie sei optimistisch, dass die Fusion gelinge, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (LINKE). Der Stadtrat hatte am Dienstagabend mit großer Mehrheit formal den Weg dafür frei gemacht, dass das Gesetzgebungsverfahren für den Zusammenschluss im Landtag eingeleitet werden kann. Bei der Fusion verliert Eisenach den Status als kreisfreie Stadt. Das Land will die Strukturreform im Südwesten Thüringens mit Finanzhilfen von insgesamt 42 Millionen Euro unterstützen. dpa/nd