München. Trotz massiver inhaltlicher Kritik haben sich die Freien Wähler der CSU für die nächste Legislaturperiode erneut als Koalitionspartner angeboten. »Wir Freien Wähler wollen noch mehr anpacken«, sagte Partei- und Fraktionschef Hubert Aiwanger am Donnerstag in Bayerns Landtag. Als Beispiel nannte er falsche Zielsetzungen der CSU in Bildung, Pflege und Landwirtschaft. Es sei wichtiger, mehr Kurzzeitpflegeplätze und eine kostenlose Kinderbetreuung zu schaffen, als Familien- und Pflegegeld auszuzahlen. dpa/nd