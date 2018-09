Der deutsche Theater- und Filmschauspieler Ignaz Kirchner ist tot. Kirchner starb am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren, wie das Burgtheater in Wien am Donnerstag mitteilte. »Das Burgtheater trauert um den großen Schauspieler«, heißt es in einer Mitteilung des Schauspielhauses.

Kirchner, 1946 in Wuppertal geboren, spielte seit 1987 am Burgtheater und wurde unter anderem als Partner von Gert Voss bekannt. Zuvor wirkte Kirchner unter anderem auf Bühnen in Bremen, München und Köln. 1974 wurde er von Claus Peymann nach Stuttgart geholt und gehörte vier Jahre lang zum Ensemble; zeitgleich mit Peymann ging er neun Jahre später nach Wien. Dort spielte er während der Intendanz von Claus Peymann in nahezu allen bedeutenden Inszenierungen mit und galt als unverzichtbare Stütze des Hauses. Bereits seine Antrittsrolle als Schlomo Herzl in Taboris »Mein Kampf« wurde als großer Erfolg gefeiert.

Das Schauspiel war auch für sein eigenes Seelenleben wichtig. »Wenn die Vereinigung mit der Rolle gelingt, bin ich mir am nächsten«, sagte er. Kirchner zeichneten vor allem seine Unverwechselbarkeit, sein Realitätssinn und sein schwarzer Humor aus, erklärte Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann. dpa/nd