Die Bildhauerin und Objektkünstlerin Christiane Möbus ist neue Trägerin des Hannah-Höch-Preises, der höchsten künstlerischen Auszeichnung des Landes Berlin. Die Jury sprach der 71-Jährigen Möbius die mit 80 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr »herausragendes künstlerisches Lebenswerk« zu. Seit 1970 schaffe sie mit ihren Installationen, Performances, Filmen und Texten »poetische Sinnbilder«, die auf existenzielle Themen verwiesen, hieß es in der Begründung. Den mit 38 000 Euro dotierten Förderpreis erkannte die Jury der koreanischen Künstlerin Sunah Choi zu, die seit 2007 in Berlin lebt und arbeitet. dpa/nd

