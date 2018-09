Was soll das sein

Die Ausstellung »Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so!«, genannt nach einem Zitat aus der »Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht, beschäftigt sich mit den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Etwa 70 bis 100 junge Künstlerinnen und Künstler haben ihre Arbeiten beim Münzenberg-Forum Berlin eingereicht. Die Ausstellung eröffnet am 29. September; am gleichen Tag findet die Preisverleihung statt. Die Kunstwettbewerbe waren in drei Kategorien unterteilt: Fotografie, Film und Collage.

Den ersten Preis des Fotowettbewerbs gewann Sebastian Wells mit seiner Fotoserie »WAR GAMES«. Das oben gezeigte Bild ist aus dieser Serie (2018), die den einwöchigen Wettbewerb für Spezialeinheiten von Polizei und Militär (»Annual Warrior Competition«) in Jordanien dokumentiert. Die Ausstellung findet im Rahmen des 8. Europäischen Monats der Fotografie statt. nd Foto: Sebastian Wells

29. September bis 31. Oktober, Foyer des nd-Gebäudes, Franz-Mehring-Platz 1, Friedrichshain.