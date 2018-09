Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Schwerin. Die Medienbildung in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns hat von Experten im Landtag schlechte Noten bekommen. Medienpädagoge Roland Rosenstock von der Universität Greifswald wies nach Angaben des jugendpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Franz-Robert Liskow, auf Defizite in der Lehrerbildung hin. »Medienbildung ist in Mecklenburg-Vorpommern bislang kein Bestandteil der Ausbildung für Lehrkräfte«, sagte Liskow. »Ich halte dies für ein großes Versäumnis.« Viele Schüler sammelten Informationen im Internet. Es sei dabei nicht immer einfach zu unterscheiden, welche Informationen seriös sind. dpa/nd