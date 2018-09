Höhr-Grenzhausen. Hunderte Schüler und auch Erwachsene haben nach Polizeiangaben im Westerwald in Rheinland-Pfalz für die Einhaltung der Kinderrechte demonstriert. Sie erinnerten damit am Donnerstag in Höhr-Grenzhausen laut dem Deutschen Kinderschutzbund auch an das Vorhaben von Parteien im Bundestag, die Kinderrechte noch in der Legislaturperiode ins Grundgesetz aufzunehmen. »Kinder aus armen Familien haben schlechtere Bildungschancen, und Kinder werden noch viel zu selten gehört, wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten geht«, kritisierte der Kinderschutzbund. dpa/nd