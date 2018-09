Berlin. Der in der Türkei wegen Spionage und Verrats verurteilte Journalist Can Dündar verzichtet auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. »Ich habe entschieden nicht daran teilzunehmen«, sagte Dündar, der seit zwei Jahren in deutschem Exil lebt, am Freitag auf seinem eigenen Medienportal. Zuvor hatte die Türkei gedroht, die Pressekonferenz abzusagen, falls Dündar teilnehme.

Die türkische Regierung versucht auch die Auslieferung Dündars zu erwirken. Eine entsprechende Verbalnote sei am Montag beim Auswärtigen Amt eingegangen, berichteten die ARD-»Tagesschau«. Die türkische Botschaft bitte darin um Festnahme des Journalisten wegen Spionage, Verrat von Staatsgeheimnissen und Propaganda. Das Auswärtige Amt habe sich dazu bisher nicht äußern wollen. Auch türkische Medien berichteten am Freitag über den Fall.

Dündar zählt zu den bekanntesten Journalisten der Türkei, er war Chefredakteur der regimekritische Zeitung »Cumhuriyet«. Seit Sommer 2016 lebt er in Deutschland im Exil, nachdem er in seiner Heimat wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt wurde. Agenturen/nd