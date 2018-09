Zwei Abschlüsse gleichzeitig - das spricht viele an. Sind duale Studiengänge weiterhin auf Expansionskurs?

Wir beobachten seit fast 15 Jahren eine stetige Zunahme und können prognostizieren, dass es so weiterlaufen wird. Die Anzahl der dual Studierenden liegt aktuell bei etwa 100 000, die Anzahl der beteiligten Betriebe bei knapp 50 000 und die der Studiengänge bei über 1500. Immer mehr Hochschulen ziehen mit und auch das inhaltliche Angebot wächst. Vor allem in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften, in sozialen Berufen, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. So kann man im frühpädagogischen Bereich mit dem Berufsziel »Erzieher« oder auch Hebammenkunde dual studieren. Dominant bleiben mit jeweils etwa 35 Prozent der Angebote solche in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Gefolgt von Informatik mit zwölf Prozent.

Was ist ein duales Studium eigentlich?

Da es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, weiß...