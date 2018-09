Duales Studium. Die Idee eines dualen Studiums - auf Englisch cooperative education oder co-operative education, kurz co-op - geht zurück auf den Ingenieur, Architekten und Präsidenten der University of Cincinnati, Herman Schneider (1872 - 1939). Um 1900 hatte er beobachtet, dass einige begabte Studierende der Ingenieurswissenschaften für das Studium Geld verdienen mussten. Daraufhin entwarf er auf Basis von Interviews mit Studierenden und Arbeitgebern das Konzept einer co-op. Die Universität gab ihm 1906 für eine Testphase grünes Licht; ein Jahr später konnte er mit dem Projekt starten. Zur Begründung führte Schneider die Kosten auf, die für den Betrieb hochwertiger Labore an der Universität entstünden, sowie die Tatsache, dass die technische Ausstattung rasch veralte. Ebenso belaste der Unterhalt der notwendigen Gebäude die Universität. Schnell wurde das Konzept anderswo übernommen. An der Northeastern University entstand 1922 ein College für Betriebswirtschaftslehre. 1926 eröffnete das Institut von General Motors ein analoges Traineeprogramm und 1929 gründete die Gesellschaft zur Promotion in Ingenieurswissenschaften die Abteilung Kooperativer Ingenieursbildung. tgn