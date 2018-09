Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat in Wien einen neuen Raumanzug vorgestellt, mit dem eine bemannte Marsmission simuliert werden soll. »Unser Simulator ist weltweit einer der am besten entwickelten Anzüge und auch bei der NASA auf große Resonanz gestoßen«, erklärte ÖWF-Direktor Gernot Grömer in Wien. Mit der neuen Technologie können Astronauten von der Rückseite aus in den Anzug einsteigen, statt wie bisher die Teile einzeln anlegen zu müssen. Zum Einsatz kommen die Raumanzüge erstmals 2020 bei einer simulierten Marsmission mit sogenannten Analog-Astronauten in Wüsten in Oman oder Marokko. dpa/nd