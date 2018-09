Wissenschaftler der Zoological Society of London sind nach vergleichenden Analysen fossiler Knochen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein vormals einer anderen Art von Elefantenvögeln zugeordnetes Fossil der größte Vogel aller Zeiten gewesen ist. Der im Fachblatt »Royal Society Open Science« neu als »Vorombe titan« (madagassisch/griechisch »großer Vogel«) benannte flugunfähige Vogel lebte auf Madagaskar und erreichte ein Gewicht von bis zu 800 kg und eine Höhe von drei Metern. Wie die übrigen Elefantenvögel wurde Vorombe titan wahrscheinlich von den ersten menschlichen Siedlern spätestens vor 1000 Jahren ausgerottet. StS

