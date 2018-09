Deutsche Soldaten ließen sich gern bei ihren grausigen Verbrechen fotografieren: Aufnahme aus der Ukraine, 1941 oder 1942. Foto: akg-images

Es war ein ungemütlicher Oktobertag, als ich vor vielen, vielen Jahren die Ausstellung über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht im Osten besuchte. Ein Foto berührte mich besonders. Es zeigte eine Erschießungsszene im Zweiten Weltkrieg. Am Rande einer Grube, bereits gefüllt mit Leichen, kniet ein Mann, ein Zivilist. Er blickt direkt in die Kamera, während ein deutscher Soldat von hinten die Pistole auf seinen Kopf richtet. Der Fotograf wird kurz vor der Hinrichtung des Mannes auf den Auslöser gedrückt haben. In der Bildunterschrift stand der Ort, an dem dies geschah. Es war Winniza in der Ukraine.

Ich stutzte damals schon: Winniza? Diesen Namen hatte ich doch schon einmal gehört. In einer Erzählung über meinen Großvater. Er soll dort während des Krieges stationiert gewesen sein. Mein Großvater Ernst, nach dem ich benannt worden bin und der zu früh verstarb, so dass ich ihn nicht mehr fragen konnte. Er war zwar Mitglied der NSDAP...