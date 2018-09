New York. Deutschland und sechs weitere Staaten haben die rasche Einberufung eines Verfassungsausschusses für Syrien angemahnt. Die Vereinten Nationen und das Büro des UN-Sondergesandten für Syrien sollten »so schnell wie möglich einen glaubwürdigen, alle Seiten einbeziehenden« Verfassungskonvent organisieren, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Erklärung der Außenminister von Ägypten, Frankreich, Jordanien, Saudi-Arabien, Großbritannien, USA und Deutschlands. AFP/nd