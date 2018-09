Was soll das sein

»Anfang nächsten Jahres werden die ersten ihr Auto suchen, wenn sie es an einer Bushaltestelle oder auf einer Busspur parken«, erklärt Torsten Mareck, Bereichsleiter Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Bis dahin will die BVG über eigene Abschleppfahrzeuge verfügen. »Wir bereiten derzeit die Beschaffung und die Schulung der Mitarbeiter vor«, so Mareck.

An jedem der sechs Bus-Betriebshöfe soll jeweils ein Abschleppfahrzeug für Pkw stationiert werden, zwei weitere Fahrzeuge werden auch Lkw abschleppen können. »Das wird ein Beitrag zu mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sein«, ist der Buschef überzeugt. Bei der BVG geht man davon aus, dass die Maßnahme dank der für das Abschleppen erhobenen Gebühren für das Unternehmen kostenneutral sein wird.

Mit dem neuen Mobilitätsgesetz ist die BVG nicht mehr auf Polizei oder Ordnungsämter angewiesen. Als Anstalt öffentlichen Rechts können ihr auch hoheitliche Aufgaben übertragen werden. Der Senat muss allerdings noch eine entsprechende Verordnung verabschieden. Sobald diese vorliegt, können BVG-Beschäftigte auch Strafzettel schreiben. nic