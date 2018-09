Das Mobilitätsgesetz räumt diese Möglichkeit ein, und die Politik sollte zumindest prüfen, ob die BVG dieses mächtige Instrument auch verantwortungsvoll einsetzt. Klappt das mit dem raschen Abschleppen, stimmt die Rechnung am Ende, dann wäre das auch ein guter Beitrag für mehr Disziplin auf den Straßen.

