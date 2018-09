Oranienburg. Mit der Einweihung eines Neubaus werden in Oranienburg (Oberhavel) künftig alle Bereiche des Finanzamtes an einem Standort zusammengeführt. Die symbolische Schlüsselübergabe nahm am Freitag Finanzminister Christian Görke (LINKE) vor. Das »architektonisch ungewöhnliche und nachhaltige Gebäude« kostete laut Görke rund 9,5 Millionen Euro. Es ergänzt den bisherigen Hauptsitz des Amtes, der im sogenannten T-Gebäude am Rande der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen untergebracht ist. Im T-Gebäude befand sich bis 1945 die zentrale SS-Verwaltungs- und Führungsbehörde für alle NS-Konzentrationslager. tm