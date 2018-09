Was soll das sein

New York. Die mächtige US-Börsenaufsicht will Tesla-Chef Elon Musk aus Chefetagen amerikanischer Unternehmen verbannen. Die Behörde SEC wirft Musk in einer Klage vor, er habe falsche und irreführende Angaben gemacht, als er bei Twitter ankündigte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Nach nur gut zwei Wochen wurde das Projekt dann wieder abgeblasen. Laut US-Medienberichten prüft auch das Justizministerium den Fall. Musk bezeichnete die Klage als ungerechtfertigt, das Vorgehen der SEC mache ihn »tieftraurig und enttäuscht«. Die Aktie des Elektroautoherstellers fiel nachbörslich um rund zwölf Prozent. dpa/nd