Nürnberg. Mit dem Herbstbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September auf 2,256 Millionen Menschen zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 94 000 ab, im Vorjahresmonat hatte sie noch um 192 000 höher gelegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Den Angaben zufolge hat die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich abgenommen. Im September waren rund 789 000 Männer und Frauen ein Jahr oder länger ohne Job, gut 18 000 weniger als vor einem Monat. dpa/nd