Berlin. Seit einem Jahr dürfen Schwule und Lesben in Deutschland heiraten. Mehr als 10 000 gleichgeschlechtliche Paare trauten sich seit der Gesetzesänderung, wie eine Umfrage der dpa bei Standesämtern ergab. Besonders in Großstädten war die Nachfrage nach der Ehe für alle groß. Der Anteil der homosexuellen Ehen lag dort häufig bei mehr als zehn Prozent - die meisten Paare ließen aber ihre bereits geschlossenen eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen umwandeln. dpa/nd Kommentar Seite 2