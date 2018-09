Washington. Nach einer äußerst hitzigen Anhörung des Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh im US-Senat hat sich Präsident Donald Trump klar hinter den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Richter gestellt. »Richter Kavanaugh hat Amerika genau gezeigt, warum ich ihn nominiert habe«, twitterte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) wenige Minuten nach der Befragung Kavanaughs zu den Vorwürfen. »Seine Aussage war stark, ehrlich und fesselnd.« Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford hatte dem Juristen in der Sitzung erneut versuchte Vergewaltigung vorgeworfen, wogegen sich dieser mit drastischen Worten wehrte. Er attackierte die demokratischen Senatoren im Ausschuss scharf. Ford erklärte, sie habe wegen des Vorfalls an Angstzuständen, Platzangst, Panik und posttraumatischen Symptomen gelitten. Trump forderte in seinem Tweet auch ein Votum des Senats über die wichtige Personalie. Die Abstimmung über die Empfehlung Kavanaughs im Justizausschuss sollte noch am Freitag wie geplant stattfinden. dpa/nd