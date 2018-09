Tourismusindustrie erwartet auf hoher See neue Rekordzahlen

Mutmaßlicher Hamburger Helfer der Flugzeugattentäter vom 11. September 2001 ist in YPG-Haft - kümmert sich die Bundesanwaltschaft?

ndLive: Im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung geht es um Aufruhr und Widerstand in den USA, der Türkei, Deutschland

Der US-amerikanische Schriftsteller Richard Ford hat am Freitag in Hamburg den mit 50 000 Euro dotierten Siegfried-Lenz-Preis 2018 erhalten. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte dem 74-Jährigen die Auszeichnung im Hamburger Rathaus, wie die Kulturbehörde mitteilte.

Die Ausstellung »Archipelago« zeigt Arbeiten der Künstlerinnen von »Goldrausch« in den Reinbeckhallen

