Zum 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane (1819 - 1898) nächstes Jahr bringt sein Geburtsort Neuruppin in Brandenburg je eine Gold- und Silbermedaille in Sonderprägung heraus. Die Auflage der Feinsilbermedaille ist auf 500 Exemplare limitiert, von der Medaille aus Feingold sollen nur 50 Exemplare angefertigt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Neuruppin mit. Die Silbermedaille kostet knapp 50 Euro, die Goldmedaille nach aktuellem Goldkurs knapp 800 Euro. dpa/nd