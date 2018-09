Feuilletons zeichnen ein Bild des sächsischen Romanautors Lukas Rietzschel, das in die Zeit von Chemnitz und Köthen passt. Aber der junge Schriftsteller widerspricht.

Der Schriftsteller und Lyriker Marcel Beyer erhält den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2019. Der mit 13 000 Euro dotierte Preis wird am 19. Januar im sächsischen Kamenz während der Lessingtage übergeben. dpa/nd

Die Ausstellung »Archipelago« zeigt Arbeiten der Künstlerinnen von »Goldrausch« in den Reinbeckhallen

