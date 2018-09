Der WDR-Film »Toter Winkel« (Erstausstrahlung am 3. Mai 2017 im Ersten) ist in der Kategorie »Bester Fernsehfilm/Beste Mini-Serie« für den International Emmy Award nominiert. Die »Oscars des Fernsehens« werden am 19. November 2018 in New York vergeben. Der Film von Stephan Lacant erzählt die Geschichte eines Vaters, der mit dem Verdacht konfrontiert wird, dass sein Sohn von ihm unbemerkt zum rechten Terroristen geworden ist.

Es gehe in diesem Film »nicht um Differenzierungen und Details, sondern um eine klare Botschaft: Seht ihr, so macht sich der rechte Terrorismus mitten unter uns breit«, schrieb 2017 der Fachdienst »epd-Medien«. nd/dpa