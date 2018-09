Hagen. Polizei und Steuerfahndung sind in einer landesweiten Razzia gegen die Betreiber einer Spielhallenkette vorgegangen. Wie die Polizei in Hagen am Donnerstag mitteilte, wird einem »türkisch-kurdischstämmigen Familienclan« unter anderem bandenmäßige Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Der Steuerschaden belaufe sich vermutlich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Gegen drei Mitglieder des Clans im Alter von 38, 42 und 49 Jahren seien Haftbefehle vollstreckt worden. In elf Städten seien zahlreiche Spielhallen durchsucht worden. Auch Privatwohnungen und Firmengebäude waren Ziele der Aktion. Insgesamt waren es mehr als 40 Objekte. Einem Polizeisprecher zufolge sollen die Spielgeräte technisch so manipuliert worden sein, dass die Umsatzdaten deutlich verringert wurden - und damit auch die Steuerzahlungen. dpa/nd