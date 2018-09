Augsburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erkennen lassen, dass sie trotz parteiinterner Kritik beim CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg wieder für den Vorsitz kandidieren will. »Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung, und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert«, sagte die CDU-Chefin am Donnerstag bei einer Veranstaltung der »Augsburger Allgemeinen« auf die Frage, ob sie den Parteivorsitz abgeben wolle. Dagegen fordert der konservative Unionsflügel Merkels Ablösung. Merkel solle die Konsequenzen aus »den von ihr gemachten Fehlern, insbesondere in der Asylpolitik und den daraus resultierenden schlechten Umfragewerten ziehen«, sagte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch. dpa/nd