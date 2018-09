Nach dem Brand mehrerer Kinderwagen in der Nacht zum Freitag in Moabit vermuten die Ermittler Brandstiftung. Bei dem Feuer an einem Kinderwagen im Hausflur eines Wohnhauses in der Wiclefstraße geht die Polizei davon aus. Auch bei zwei Kinderwagen in der Zwinglistraße 900 Meter entfernt, bestehe der Verdacht, dass jemand diese angesteckt habe, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die beiden Brände löschten insgesamt bis zu 90 Feuerwehrleute. Das Brandkommissariat der Kripo ermittelt. Bei dem Brand in der Zwinglistraße wurden laut Polizei 14 Menschen verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei mitteilte, kamen in der Wiclefstraße drei Hausbewohner, darunter ein zweijähriges Kind, mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Das Feuer habe innerhalb weniger Minuten gelöscht werden können. dpa/nd