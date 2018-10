Neuzelle. Die Jubiläumsfeiern zum 750. Gründungstag des Klosters Neuzelle in Brandenburg gehen im Oktober mit einer Festwoche zu Ende. Zum Abschluss des Kulturprogramms mit mehr als 100 Veranstaltungen wird unter anderem zu zwei Konzerten in der evangelischen Pfarrkirche Zum Heiligen Kreuz und der katholischen Stiftskirche St. Marien auf dem Klostergelände von Neuzelle eingeladen, teilte die Stiftung Stift Neuzelle mit. Höhepunkt der Festwoche sind ein ökumenischer Festgottesdienst und ein Empfang am 750. Gründungstag am 12. Oktober. epd/nd