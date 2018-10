Plauen. Die ersten Absolventen des neuen Studiengangs Arztassistent haben an der Studienakademie im sächsischen Plauen ihre Zeugnisse erhalten. Die Arztassistenten seien eine wichtige Verbindung zwischen den ärztlichen Aufgaben, den Gesundheitsfachberufen und dem Management, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) am Samstag bei der Übergabe. Sie unterstützten und entlasteten die Ärzte etwa bei der Dokumentation und Koordination. Absolventen des dualen Studiengangs, der eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, sollen in Kliniken und Praxen zum Einsatz kommen. dpa/nd