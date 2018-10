Die Neonazis aus dem Umfeld des Vereins »Wir sind Deutschland« marschierten bereits 2016 auf. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Sie kommen wieder: Am 3. Oktober will der rechtsextreme Verein »Wir für Deutschland« (WfD) erneut durch Berlin marschieren. Das Umfeld des rechtsextremistischen Vereins um Enrico Stubbe wurde zuletzt auf vielen der rassistischen Demonstrationen in Chemnitz und Köthen in Sachsen gesichtet. Nun wollen die Rechtsextremisten erneut in der Hauptstadt aufmarschieren.

»Wir erwarten auf jeden Fall einen größeren rechtsextremen Aufmarsch«, sagt Simon Brost von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) dem »neuen deutschland«. Die Organisatoren selbst gehen von rund 1000 Rechten aus, die sich um 14 Uhr am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, am Europaplatz am Hauptbahnhof treffen wollen. Ob tatsächlich so viele Rechtsextremisten kommen, hänge größtenteils davon ab, ob die Dynamik aus den ostdeutschen Gebieten mitgenommen werden kann, sagt Brost. Sollte dies der Fall sein, dann könne der Aufmarsch sogar noch größer werd...