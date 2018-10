Berlin. Die Zahl der Menschen, die über die Türkei in die Europäische Union gelangen, ist laut einem Pressebericht in diesem Jahr wieder stark gestiegen. Zwischen Januar und Mitte September seien 38 687 Migranten über die Türkei in die EU gelangt, 43 Prozent mehr als im Vorjahr, heißt es unter Berufung auf einen internen Bericht der EU-Kommission. Allein 36 423 Menschen flohen demnach aus der oder über die Türkei nach Griechenland. Weitere Ankunftsländer waren Italien, Bulgarien und Zypern. Dem EU-Kommissionsbericht zufolge seien 45 Prozent der über den Landweg nach Griechenland gekommenen Menschen türkischer Nationalität gewesen. In einem Flüchtlingsabkommen mit der EU hatte die Türkei 2016 auch zugesagt, stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. AFP/nd