Die Gesetzesänderung ist Teil des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes, das derzeit im Parlament beraten wird und Anfang 2019 in Kraft treten soll. »Die Krankenkassen müssen Tariflöhne künftig als wirtschaftlich akzeptieren«, erklärte Spahn. Nun sollen auch die Leistungserbringer verpflichtet werden, die Bezahlung der Mitarbeiter »jederzeit einzuhalten« und dies auch nachzuweisen, hieß es aus dem Ministerium zu der geplanten Gesetzesänderung. AFP/nd Kommentar Seite 4

Berlin. Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sollen künftig nach Tarif bezahlt werden. Lohndumping in der ambulanten häuslichen Krankenpflege habe damit ein Ende, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende. Demnach einigte sich die Koalition auf eine Gesetzesänderung, wonach Krankenkassen künftig die Bezahlung von Tarifgehältern nicht mehr als unwirtschaftlich ablehnen dürfen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!