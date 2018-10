Berlin. Vor ihrer Reise nach Israel in der kommenden Woche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das enge Verhältnis zu dem Land als »einzigartig« gewürdigt. Als Erbe aus der Geschichte »tragen wir als Deutsche eine besondere Verantwortung für die Beziehung zu Israel«, sagte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. »Wir können sehr dankbar sein, dass wir heute enge Partner und Freunde sind.« Mitte kommender Woche finden in Israel die siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen statt. AFP/nd