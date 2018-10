Die beste Möglichkeit vor der Pause vergab Mats Möller Daehli, dessen Schuss kurz vor dem Halbzeitpfiff im letzten Moment abgeblockt wurde (44.). In der Anfangsphase musste HSV-Keeper Julian Pollersbeck nach einem Kopfball von St. Paulis Kapitän Johannes Flum abtauchen - es war bezeichnenderweise die einzige Szene vor dem Seitenwechsel, in der einer der beiden Torhüter überhaupt eingreifen musste.

Entsprechend engagiert gingen beide Teams vor 57 000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion zu Werke. Der HSV, bei dem Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga zunächst nur auf der Bank saß und Youngster Fiete Arp stattdessen sein Zweitliga-Startelfdebüt gab, agierte gewohnt ballbesitzorientiert, ohne sich dabei allerdings echte Torchancen zu erspielen. St. Pauli stand defensiv kompakt, präsentierte sich griffig in den Zweikämpfen - und war im ersten Abschnitt offensiv gefährlicher.

Rund ums Spiel herrschte der Ausnahmezustand. 2783 Tage hatte es die Partie zwischen »Rothosen« und Kiezkickern nicht gegeben - und so war das Spiel in Hamburg tagelang das große Thema. »Das ist für die Menschen das Spiel des Jahres«, sagte Titz vor dem Anpfiff und konstatierte: »Der Sieger erntet die Lorbeeren, der Verlierer die Häme.«

»Das ist enttäuschend. Wir wollten auf jeden Fall gewinnen«, sagte HSV-Torhüter Julian Pollersbeck, der in der Nachspielzeit gegen Cenk Sahin zumindest einen Punkt rettete. Die Gäste konnten mit dem Unentschieden deutlich besser leben. »Mit einem 0:0 im Volksparkstadion kann man zufrieden sein«, sagte Christopher Buchtmann.

Hamburg. Dämpfer im Derby, wieder kein Sieg: Der Hamburger SV hat seinen Negativlauf auch im 100. Stadtduell gegen den FC St. Pauli nicht gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz musste sich im Heimspiel gegen den Erzrivalen mit einem 0:0 begnügen und blieb in der 2. Liga zum dritten Mal hintereinander sieg- und torlos. Damit hält auch die Hamburger Derby-Durststrecke weiter an: Der HSV wartet nun schon seit über 16 Jahren auf einen Dreier gegen den ungeliebten Kontrahenten. St. Pauli, das den bis dato letzten Vergleich der beiden Teams vor siebeneinhalb Jahren mit 1:0 gewonnen hatte, blieb im dritten Spiel hintereinander ungeschlagen und schloss die Englische Woche mit sieben Punkten ab.

