Die nach einem schweren Trainingssturz querschnittsgelähmte Doppelolympiasiegerin im Bahnradsport, Kristina Vogel, wurde im Sporthilfeclub der Besten im spanischen Marbella von den 4000 geförderten Athleten der Deutschen Sporthilfe als »Die Beste 2018« ausgezeichnet. »Das ist der ehrlichste Preis, den man als Sportler gewinnen kann«, sagte die 27-Jährige per Videobotschaft. Die Preisverleihung mache sie »extra stolz«, aber auch traurig. »Doch Rollstuhl heißt nicht, man kann nichts mehr machen.« nd

