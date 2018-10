Elisabeth Seitz ist alleinige deutsche Rekordmeisterin im Turnen. Die Stuttgarterin gewann bei den Titelkämpfen in Leipzig den Mehrkampf und am Stufenbarren. Sie kommt damit auf insgesamt 21 Meistertitel und überflügelte die Berlinerin Karin Büttner-Janz, die zu DDR-Zeiten auf 20 Titelgewinne gekommen war. »Das ist schon verrückt und eine schöne, runde Zahl«, strahlte sie nach ihrem siebenten Mehrkampferfolg. Bei den Männern holte sich Marcel Nguyen aus Unterhaching trotz angebrochener Rippe seinen zweiten Mehrkampftitel.

Lucien Favres BVB begeistert mit ungestümem Fußball, zuletzt beim 4:2 in Leverkusen

Elf Meistertitel, ein Europapokalsieg - mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der DDR begegnen sich sieben ehemalige Oberligisten in der 3. Liga

Die Niederländerin Anna van der Breggen fährt in Innsbruck zum Weltmeistertitel / Bei den Männern siegt der Spanier Alejandro Valverde

