Kunst, Kommerz, Kunst: Die fünftägige »Berlin Art Week« hat rund 120 000 Besucher angezogen. Das stadtweite Kunstevent habe damit seine eigenen Erwartungen übertroffen, sagte ein Sprecher am Sonntag zum Abschluss. Ursprünglich war mit rund 100 000 Besuchern gerechnet worden. Zahlreiche Galerien, Projekträume und Ausstellungshäuser beteiligten sich an der siebten Auflage der Kunstwoche. Allein die Kunstmesse Art Berlin in Hangars am früheren Flughafen Tempelhof zog nach Angaben der Veranstalter mehr als 35 000 Sammler, Kuratoren und Kunstinteressierte an. dpa/nd